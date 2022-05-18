لص مسلح بـ"طابوكة" يسرق مبلغاً مالياً كبيراً ومصوغات في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن لصاً مسلحاً بـ"طابوكة" سرق مبلغاً مالياً كبيراً ومصوغات من منزل في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت بوجود حادث سرقة منزل ضمن قطاع ٨ في مدينة الصدر، شرقي بغداد، مبيناً أن قوة من الشرطة توجهت الى المكان واتضح دخول شخص الى منزل مواطن وقام بضرب صاحب المنزل بـ(طابوكة)، واغمى عليه على الفور.

وأوضح المصدر، أن اللص قام بسرقة مبلغ قدره ٥٤ مليون دينار عراقي، وكمية من الساعات الثمينة، ومحفظة نقود شخصية بداخلها مبلغ ٤٠٠ الف دينار، وقاصة تبرعات لم يعرف المبلغ بداخلها، مشيرا الى تشكيل فريق عمل ومراجعة الكاميرات بعد عودة صاحب الدار الى الوعي.

وافاد المصدر أيضاً، بأن الشخص اللص معرف لدى صحاب المنزل، وهو طليق ابنته، مؤكداً تسجيل دعوى ضده اجراءات اصولية.