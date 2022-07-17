لصوص يقتلون سائق سيارة "تكسي" في ديالى والعثور على جثة امرأة داخل كيس ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الأحد، بأن لصوصاً قتلوا رجلا بكمين منظم شرق مدينة بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن لصوصاً أقدموا على قتل سائق سيارة أجرة بعد خداعه باستئجاره في اطراف ناحية كنعان (18 كم شرق بعقوبة) وسرقوا سيارته ولاذوا بالفرار.

وأضاف أن "قوات الأمن تواصل عمليات التحري ومطاردة الجناة، وفتحت تحقيقا بالحادث فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي"

واتسعت دائرة الجريمة المنظمة في ديالى وعدة محافظات لدوافع مادية او ثارات شخصية وعشائرية.

في غضون ذلك قال مصدر أمني آخر، إن قوة امنية عثرت على جثة امرأة مجهولة الهوية تبلغ قرابة 50 عاما من العمر مرمية داخل الطمر الصحي ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد.

وأشار المصدر إلى أن الجثة لوحظت عليها آثار شدة خارجية (خنق) وموضوعة داخل كيس.