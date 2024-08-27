لصوص يصيبون شخصا بجروح ويسطون على دراجته وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بإصابة شخص أثناء تعرضه لتسليب دراجته النارية من قبل مسلحين وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً يقود دراجة نارية، تعرض صباح اليوم، إلى حالة تسليب من قبل 3 مسلحين في منطقة الكرادة خارج وسط بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "الشخص وأثناء مقاومته للمسلحين الثلاثة قاموا بإطلاق النار عليه ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة فيما لاذ المسلحون مع الدراجة بالفرار".

وبيّن أن "القوات الأمنية نقلت الشخص المصاب إلى المستشفى في حين شرعت بحملة للبحث عن المسلحين".