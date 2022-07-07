لصوص يسطون على "موكب حسيني" في طريق نجف - كربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الخميس، بأن مجموعة لصوص سطوا على "موكب حسيني" في الطريق بين المحافظة وكربلاء وسرقوا أجهزة ومبلغ مالي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن لصوصاً أغاروا على موكب انصار الحسين على طريق نجف - كربلاء، مبينا أن اللصوص سرقوا كافة محتويات الموكب من اثاث واسطوانات غاز للطبخ والاواني، بالاضافة الى مولدة كهرباء وشاشة بلازمة و8 مضخات ماء وغيرها من مستلزمات الموكب، فضلا عن مبلغ يقدر بمليون دينار كوقف داخل الموكب.

وأوضح المصدر، أن اللصوص هربوا الى منطقة مجهولة، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية المختصة فتحت تحقيقا بالحادث وتجري عمليات بحث عنهم.