لصوص يسطون على منزل صيدلاني ومنتسب أمني جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بتعرض منزلين متجاورين لسرقة مبلغ مالي كبير ومصوغات ذهبية وأسلحة، فيما تعرض منزل اخر لحريق، وسط مركز المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "المنزلين يقعان في منطقة آل ازيرج بمدينة الناصرية مركز المحافظة، إحدهما يعود لصيدلاني وقام اللصوص بسرقة 100 مليون دينار عراقي، و2كغم من المصوغات الذهبية".

وبين أن "المنزل الثاني يعود لمنتسب أمني وتمت سرقة مبلغ مليون دينار والسلاح الحكومي للمنتسب"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الامنية توجهت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

واضاف المصدر، ان "حريقاً اندلع في منزل تابع لمديرية مجاري ذي قار يسكنه احد الموظفين في منطقة الإسكان الصناعي جنوبي مدينة الناصرية، وتمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد الحريق"، مؤكدا ان "الحريق تسبب بأضرار مادية جسيمة، دون تسجيل إصابات بشرية، ولم تُعرف اسباب اندلاعه".