لشروعه بالقتل وانتحاله صفة .. مداهمة منزل رجل أعمال في بغداد بعد إشاعة نبأ اغتياله

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الخميس، بمداهمة منزل رجل أعمال معروف في العاصمة بغداد بتهمة الشروع بالقتل وانتحال صفة داخل مجلس الوزراء العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية واستناداً الى أمر قبض صادر من محكمة التحقيق

داهمت منزل رجل الاعمال "جهاد القريشي" ضمن منطقة الحارثية وسط بغداد بتهمة الشروع بالقتل.

وبيّن المصدر، أنه تم تفتيش المنزل وتبين عدم وجود المتهم أعلاه، مشيرا إلى أن القوة الامنية ضبطت داخل المنزل باجات اثنين تعود لرئاسة الوزراء، الأولى بصفة مستشار، والثانية بصفة ضابط أمن.