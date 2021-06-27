ألسنة النار تلتهم ٦ دوانم من بساتين ديالى (صور)

شفق نيوز / أفاد مسؤول محلي في ديالى، يوم الأحد، بأن حرائق التهمت أكثر من ٦ دوانم من البساتين في ناحية بهرز جنوب بعقوبة.

وقال مدير ناحية بهرز نزار اللهيبي، لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب الحرائق حوادث عرضية وارتفاع درجات الحرارة وكثافة الأدغال المعرض للاحتراق في اي لحظة".

وأشار اللهيبي، إلى "عدم وجود أي دلائل على أن الحرائق مفتعلة او تخريبية بحسب التحقيقات الأولية"، مشيراً إلى أن "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحرائق بالكامل".

وتتعرض مناطق ديالى لحرائق بين الحين والآخر بسبب الإهمال والحوادث العرضية أو تكون مفتعلة لدواع تخريبية أو غايات لدى أصحابها.