لسبب مجهول.. مقتل شخص بنيران مسلحين شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم السبت، بمقتل شخص بنيران مسلحين مجهولين لسبب مجهول.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين اثنين مجهولي الهوية يستقلان دراجة نارية قتلاً شخصاً في قطاع 79 في مدينة الصدر شرقي العاصمة، ولاذا بالفرار الى جهة مجهولة".

وبين أنه "لم يتبين ان كان الحادث جنائياً ام عشائرياً"، مشيرا إلى أن "قوة أمنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة والتوصل الى الجناة".