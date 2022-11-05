لسبب مجهول.. مقتل شخصين بمشاجرة مسلحة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم السبت، بمقتل شخصين بمشاجرة مسلحة جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مشاجرة مسلحة في قرية النواشي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، انتهت بمقتل شخصين اثنين على الفور، ولم يتبين سبب المشاجرة لغاية الان".

وبين المصدر، ان "قوات امنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما، فيما فتحت تحقيقاً موسعاً بالحادث لمعرفة ملابساته، بعد فرار الجناة لجهة مجهولة".

وكان مصدر امني في البصرة، المجاورة لذي قار، قد أبلغ وكالة شفق نيوز مساء اليوم، بأن "نزاعاً مسلحاً اندلع بين عشيرتي آل مويل والمهنا في قضاء الصادق شمالي محافظة البصرة استخدمت فيه الاسلحة المتوسطة، وأسفر عن سقوط ثلاثة جرحى، احدهم بحالة خطرة للغاية، فيما تسعى القوات الامنية لفرض سيطرتها على منطقة الحادث، ولم يُعرف لغاية الآن أسباب اندلاع النزاع".