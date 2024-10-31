لسبب مجهول.. اعتقال شخص استولى على سلاح شرطي وقتله به في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بإلقاء القبض على شخص قام بالاستيلاء على سلاح شرطي وقتله به شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخص قام بالاستيلاء على بندقية مفوض بالشرطة ومن ثم أطلق النار عليه وأرداه قتيلاه في قضاء بلدروز شرقي ديالى، دون معرفة دوافع الجريمة".

وأشار إلى أن "قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على القاتل وفتحت تحقيقاً معه لمعرفة ملابسات الجريمة"، مضيفاً أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.