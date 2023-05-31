لسبب غامض.. رجل يقتحم منزلاً ويقتل صاحبه بـ"بلوكة" شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باقدام شخص على اقتحام منزل وقتل شخص كان بداخله بواسطة حجر كبير (بلوكة)، شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "شخصاً اقتحم، ظهر اليوم، منزلاً في منطقة شاطئ التاجي، شمالي بغداد، واقدم على قتل شخص صاحب المنزل بواسطة (بلوكة) من دون معرفة أسباب اقدامه على هذا الفعل".

وأضاف المصدر أن "القاتل اقدم على تسليم نفسه للقوات الأمنية وتحديدا الى مركز شرطة قريب على منطقة الحادث".