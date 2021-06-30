لرفضه الصلح.. مسلحون يُجهزون على "والد مغتصب" في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الأربعاء، بمقتل رجل على يد اشخاص بالرصاص في احد أحياء قضاء الكوفة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عددا من الأشخاص يستقلون عجلة صالون قاموا بإطلاق الرصاص على رجل من اهالي حي ١٧ تموز وسط قضاء الكوفة، ما أدى لمقتله على الفور".

وبين، أن "المجنى عليه هو والد احد الاشخاص الستة الذين اعتقلتهم القوات الأمنية في المحافظة قبل عدة أيام بتهمة اغتصاب طفل صغير".

وأوضح المصدر، أن"سبب الهجوم على المجنى عليه وإعدامه رميا بالرصاص هو لرفضه اخذ مشية عشائرية على ذوي الطفل الذي تعرض للاغتصاب أسوة بعوائل ذوي أصدقاء الذي قاموا بأخذ مشية عشائرية (صلح) مع ذوي الطفل".

وقبل نحو أسبوعين، اعلنت مكافحة إجرام النجف عن القاء القبض على ستة متهمين قاموا بخطف بائع جوال حدث واغتصابه.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد تلقي اخبار من ذوي مخطوف بقيام مجموعة بخطف ابنهم الحدث الذي يعمل بائعاً تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح حسن الفرعون ومدير مكافحة الاجرام في النجف وضباط ومنتسبي شعبة الخطف وبعد جمع المعلومات من المشتكين والمصادر تم التوصل إلى معلومات تفيد بتحديد هوية المتهمين ومكان تواجدهم تم استحصال الموافقات القضائية ومداهمة الدار تم القبض على اثنين منهم فيما لاذ الثالث بالفرار".

واضافت، "تمت ملاحقته وقام بإطلاق النار على المفرزة وبعد تضييق الخناق عليه حاول الانتحار ولكن تمكنت المفرزة القبض عليه قبل قيامه بذلك وتمت عملية القبض دون حدوث إصابات".

وتابعت "وبعد التحقيق معهم اعترفوا على ثلاثة اخرين تم الانتقال فورا والقبض عليهم واعترفوا بقيامهم بعملية الخطف والاغتصاب للحدث".