لديهما مزرعة "داتورا" المخدرة.. اعتقال تاجري مخدرات بعد اشتباك معهما شمالي ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باعتقال تاجري مخدرات بعد اشتباك مسلح معهما شمالي محافظة ذي قار، مبيناً أن المتهمين كان بحوزتهما 10 كيلوغرامات من مادة نبات (الداتورا) المخدرة، لديهم مزرعة لزراعة تلك النبتة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مكافحة المخدرات، دخلت باشتباك مسلح مع تجار مخدرات خطرين بمنطقة الحي العسكري بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار وتم اعتقالهم".

ولفت المصدر إلى أن "القوة دخلت باشتباك مسلح مع تجار المخدرات، وعددهم اثنين، بعدما نصبت كمين لهما أثناء ما كانا يستقلان دراجة نارية، حيث ضبط بحوزتهما 10 كيلوغرامات من مادة نبات (الداتورا) المخدرة".

وبين المصدر أنه "تم ضبط بحوزة أسلحة نارية المتهمين المعتقلين، وتم توقيفهما بموجب المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، مشيراً إلى أن "القوات الامنية طوقت منطقة الحادث بعد العثور على مزرعة عائدة للمتهمين يتم فيها زراعة المادة المخدرة".