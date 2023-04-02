الدفاع المدني يعلن إنقاذ 8 عمال من تحت ركام سقف منهار لمول قيد الإنشاء ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، إنقاذ 8 عمال من ركام سقف منهار لمول قيد الإنشاء بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرقها تمكنت من إنقاذ ثمانية عمال محتجزين تحت ركام كتل خرسانية وقضبان التسليح بعد انهيار قالب صب أثناء تنفيذ عمليات البناء لمول (مسواگ) قيد الإنشاء قرب ملعب الشعب ببغداد".

وأوضح ان "فرق فرق إنقاذ الدفاع المدني التخصصية باشرت حال وصولها برفع الأنقاض من الحديد والخشب والخرسانة وتمكنت من إخراج جميع العمال وهم أحياء مع تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيما طلب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الانهيار".