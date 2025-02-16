لخلافات مع والده.. إصابة طفل بجروح في هجوم برمانة يدوية وسط كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء اليوم الأحد، بإصابة طفل بجروح جراء تعرض منزله إلى هجوم برمانة يدوية وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين هاجما منزل منتسب أمني في الحي العسكري وسط كركوك، حيث قاما برمي رمانة يدوية على منزل المنتسب وأعقبه إطلاق نار".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية حضرت إلى الموقع وقامت بتطويق المنزل، فيما قامت بنقل الطفل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار المصدر، إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى وجود خلافات اجتماعية بين المهاجمين وصاحب المنزل وتعمل الشرطة على اعتقال المهاجمين".