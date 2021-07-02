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لحماية أبراج الكهرباء.. شرطة الطاقة تدخل حالة الإنذار القصوى

Category: أمـن

Date: 2021-07-02T12:01:10+0000
لحماية أبراج الكهرباء.. شرطة الطاقة تدخل حالة الإنذار القصوى

شفق نيوز/ دخلت شرطة الطاقة في العراق حالة الإنذار القصوى، يوم الجمعة، بهدف حماية أبراج الطاقة من هجمات متكررة.

وجاء في وثيقتين تحصلت عليهما وكالة شفق نيوز بأن مديرية شرطة الكهرباء أوعزت لقواتها بالدخول في مرحلة الإنذار القصوى (ج) لحماية أبراج الكهرباء.

وفجر الجمعة، شهد العراق انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي في محافظات البلاد باستثناء إقليم كوردستان.

ولاحقاً، أفادت السلطات العراقية بعودة التيار الكهربائي تدريجياً في محافظات البلاد.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.

ويأتي انقطاع التيار وسط تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية مؤخراً على تردي خدمة الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 50 مئوية في بعض المناطق.

وتتهم السلطات العراقية مسلحي "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء معظم الهجمات.

ويعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.

وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

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