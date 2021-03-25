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لحفظ ماء الوجه.. الداخلية تصدر بيانا بشأن استعراض "ربع الله"

Category: أمـن

Date: 2021-03-25T15:57:49+0000
لحفظ ماء الوجه.. الداخلية تصدر بيانا بشأن استعراض "ربع الله"

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، توضيحا "خجولاً" بشأن الاستعراض المسلح الذي نفذته جماعة "ربع الله".

وذكرت الداخلية في بيان أصدرته وورد لوكالة شفق نيوز؛ أن وزارة الداخلية تود أن تبين أنها ماضية في عملها بجوانبه الأمنية والعسكرية والخدمية وسوف لن تدخر جهدا بالعمل الصادق والمهني بهدف إشاعة أجواء السلام واشعار مواطنينا الكرام بالطمأنينة وهيبة الدولة وعراقة مؤسساتها.

وأشار البيان إلى أن الداخلية "شاهدها في ذلك ملفات عديدة حسمت أغلبها ولا زال العمل جار في القسم الآخر منها وصولا إلى غلقه وحسمه وفقا للضوابط والإجراءات القانونية".

وبينت الداخلية؛ أن "هيئة الحشد الشعبي هي مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة التي تدعم جهود وزارة الداخلية وتساندها في كل ما يعزز السلم المجتمعي وترفض كل ممارسة أو توجه غير قانوني قد يقدم عليه البعض".

وختمت بيانها بالقول: "ستظل الداخلية وكما عهدها أبناء الشعب العراقي صمام أمان العراق وسيادته وحفظ أمن واستقرار أبنائه".

ونظم عناصر من حركة "ربع الله"، الخميس، استعراضاً مسلحاً في عدد من مناطق العاصمة بغداد.

وذكرت الحركة في بيان، أن "هذا الاستعراض رسالة تهديد للأمريكي وعملائه".

وجماعة "ربع الله" مجموعة كانت تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتبين من خطاباتها بأنها تعمل لصالح الفصائل المسلحة العراقية التي تتلقى الدعم والتمويل من إيران ويطلق عليها محليا باسم "الفصائل الولائية".

وسبق لجماعة "ربع الله" وأن اقتحمت مكاتب مؤسسات إعلامية وحزبية وغيرها وأضرمت فيها النيران في بغداد على مرأى من قوات الأمن التي لم تحرك ساكنا أو تعتقل أحدهم حتى الآن.

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