لحظة غضب تدفع شخصاً لإنهاء حياة شقيقه جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بأن شخصاً اقدم على قتل شقيقه جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا قتل على يد شقيقه رميا بالرصاص داخل منزلهما بناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى ان "سبب ارتكاب الجريمة يعود لخلافات عائلية بين الطرفين".

وبين المصدر، ان "الجاني حاول الهرب خارج مركز الناحية بعد ارتكابه الجريمة، لكن الأجهزة الامنية تمكنت من اعتقاله، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ".