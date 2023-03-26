لجنة عسكرية وأمنية تصل سامراء للتحقيق بحادث مقتل مواطن في إحدى السيطرات

شفق نيوز/ وصلت لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة، صباح اليوم الأحد، الى مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين للتحقيق في حادث مقتل احد المواطنين بعد مروره من سيطرة دون توقف.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تنفيذاً لأمر القائد العام للقوات المسلحة، وصلت لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة واعضاء من الوكالات والدوائر الأمنية ، مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين للتحقيق في حادث مقتل احد المواطنين بعد مروره من سيطرة دون توقف في الساعة 2000 من يوم السبت 3/25 وبيان الأسباب التي أدت الى مقتله والدوافع الحقيقية للحادث".

وأضافت ان "الاجهزة الأمنية المختصة ستعمل على احالة كل من يثبت تورطه في هذا الحادث وتقديمه للعدالة".

في السياق أبلغ مصدر استخباراتي وكالة شفق نيوز، أن دورية تابعة لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري أطلقت النار تجاه المواطن في منطقة الخضراء على الشارع العام مقابل حي العرموشية بعد رفضه الوقوف عند الدورية.