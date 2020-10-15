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لجنة عراقية لـ"لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركيّة" في الخارج

Category: أمـن

Date: 2020-10-15T15:17:00+0000
لجنة عراقية لـ"لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركيّة" في الخارج

شفق نيوز/ ترأّس وزير الخارجيّة فؤاد حسين اجتماعاً حضره مُستشار الأمن الوطنيّ قاسم الأعرجي، وممثلو عدد من الجهات القطاعيّة العراقيّة المعنيّة بالملفّ الأمنيّ.

وجرت أعمال الاجتماع في مقرّ وزارة الخارجيّة اليوم الخميس المُوافِق 15/ تشرين الأول/2020 انبثقت عنه لجنة فنّية تضطلع بمهمّة التنسيق مع الجانب الأميركيّ لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركيّة خارج العراق.

وبحسب بيان للخارجية العراقية، فأن اللجنة تُعَدُّ من مُخرَجات الحوار الإستراتيجيّ المستمر بين الحكومة العراقيّة والحكومة الأميركيّة الذي جرت أعماله في واشنطن في /19آب/2020.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ابلغ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته واشنطن، التزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق في غضون 3 سنوات.

وينتشر في العراق نحو 5 آلاف جندي أمريكي إضافة إلى نحو 2500 جندي آخر من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتواجه الحكومة العراقية ضغوط كبيرة من القوى والفصائل الشيعية المقربة من إيران/ لإخراج القوات الأمريكية من البلاد.

وزادت هذه الضغوط بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس/ في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في كانون الثاني/يناير الماضي.

 

 

 

 



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