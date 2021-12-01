لجنة خاصة تعلن نتائج التحقيق بتظاهرات محيط الخضراء

شفق نيوز/ كشفت لجنة تقصي الحقائق بأحداث تظاهرات محيط الخضراء، مساء اليوم الأربعاء، عن النتائج التي توصلت إليها، وفيما أكدت سقوط وإصابة 72 شخصاً بتلك الأحداث، نفت صدور أوامر بحرق خيم المتظاهرين.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته ببغداد، وتابعته وكالة شفق نيوز "دوّنا أكثر من 200 إفادة بشأن أحداث محيط الخضراء، كما تمت الاستعانة بالصور وكاميرات المراقبة القريبة من الأحداث، وتوصلنا إلى حقائق بعدم وجود أي أوامر بشأن فض التظاهرات".

وأكدت أن الأحداث خلفت "ضحيتين و٧٠ مصاباً ومعظم الاصابات بسيطة وبعضها متوسطة وهناك أيضاً إصابات شديدة".

وبشأن ما جرى الحديث عنه بوجود أوامر من قبل قيادات الأمنية بفض التظاهرات، نفت اللجنة ذلك وقالت "لا توجد أي أدلة أو أوامر بحرق خيام المتظاهرين".

وأعلنت لجنة تقصي الحقائق، أنه "تمت إحالة الأوراق الخاصة بالأحداث إلى مجلس القضاء الأعلى، والكلمة الفصل ستكون للقضاء"، مشيراً إلى أن "قطعات الحشد الشعبي قامت بدور مهم في التهدئة".

يشار إلى أن عدداً من الكتل السياسية أعلنت رفضها لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واتهمت مفوضية الانتخابات بالتلاعب بالنتائج، وعلى خلفية ذلك خرجت جماهير الكتل في تظاهرات وتركزت في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وشهدت الاعتصامات تصعيداً حيث تقدم المعتصمون نحو مداخل المنطقة الخضراء ونصبوا خيامهم أمامهم وفي الخامس من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اندلعت صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية خلفت عدداً من الضحايا والجرحى كما تم حرق خيم المتظاهرين، وعلى إثرها تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.