لجنة تحقيقية من بغداد تحتجز مدير مكافحة المخدرات في ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر امني مطلع في ذي قار، يوم السبت، عن أسباب احتجاز مدير مكافحة المخدرات في المحافظة، مؤكدا ان القيادة في المحافظة تجري اتصالات عالية المستوى لغرض الإفراج عنه.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مدير مكافحة المخدرات في ذي قار العميد اياد السعيدي، أطاح بعصابة بينها مسؤول في مكافحة المخدرات بتهمة التلبس في الرشوة، وتم تشكيل مجلس تحقيقي بالواقعة".

وبين ان "اللجنة التحقيقية المشكلة من بغداد امرت باحتجاز مدير مكافحة المخدرات السعيدي، على ذمة التحقيق".

وبين المصدر، ان "تصرف اللجنة التحقيقية أثار حفيظة القيادة الامنية في ذي قار، إذ باشرت الاخيرة باجراء اتصالات عالية المستوى مع بغداد، لغرض الغاء قرار اللجنة والافراج عن العميد المحتجز".