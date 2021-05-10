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لجنة برلمانية لتقصي الحقائق الامنية في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-05-10T12:58:28+0000
لجنة برلمانية لتقصي الحقائق الامنية في ديالى

 شفق نيوز/ كشف مصدر برلماني، يوم الاثنين، عن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حيال الاوضاع الامنية في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة "تضم اعضاء من لجنتيّ الامن والدفاع، وحقوق الانسان البرلمانيتين، وممثلين عن الوزارات الامنية لتقصي الحقائق حيال الخروق الامنية في ديالى وتصاعد النشاط الارهابي وسبل انهاء وجود بقايا تنظيم داعش في المناطق الساخنة بديالى".

وبين ان "اللجنة ستدرس مواطن الخلل واسباب عدم تطهير مناطق المحافظات من  جيوب وبؤر داعش على الرغم من العمليات الامنية المستمرة، وتقييم ادوار القيادات الامنية والاستخبارية في المحافظة، واجراء التغييرات اللازمة ان تطلب الامر بالتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة".

واكد المصدر ان "تقارير اللجنة وتوصياتها ستنفذ في مدة لا تتجاوز الشهر لوضع الحلول وتأمين المناطق المهددة بالهجمات قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وتشهد ديالى هجمات امنية وتصاعدا بأعمال العنف خلال العامين الاخيرين بسبب نشاط بؤر وجيوب داعش في المناطق المحاذية لتلال حمرين وحوض الوقف الساخن بين نواحي العبارة وابي صيدا وصولا الى قضاء المقدادية.

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