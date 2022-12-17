لجنة الأمن والدفاع: رئيس اركان الجيش يوجه بالعمل بنظام البديل لمقر قيادة عمليات نينوى

شفق نيوز/ أعلن عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية ياسر إسكندر وتوت في بيان مقتضب، اليوم السبت، أن رئيس أركان الجيش يوجه بالعمل بنظام البديل لمقر قيادة عمليات نينوى فرقة 16 ابتداءً من يوم السبت المقبل.

ووصل رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير يار الله، صباح اليوم، الى محافظة نينوى للاطلاع على ما وصفه "انفتاح قطاعات الجيش".

و"نظام البديل" هو نظام إجازات يتبعه الجيش، فإذا كانت الوحدة العسكرية تعدادها 40 جندياً، فإن 20 منهم يقضون إجازة 10 أو 15 يوما، قبل أن يلتحقوا مجدداً ويذهب زملاؤهم لقضاء الإجازة وهكذا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قد أصدر قرارا بإيقاف العمل بنظام البديل بهدف كشف "الجنود الفضائيين" أي الوهميين في الجيش العراقي وبقية أصناف القوات المسلحة.