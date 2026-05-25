لجنة المحتوى الهابط تتحرك ضد "أم علي الخياطة"

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية اتخذت إجراءات قانونية بحق المدعوة شذى حسن، الملقبة بـ"أم علي الخياطة"، على خلفية نشرها محتوى وُصف بأنه مسيء للحياء والآداب العامة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء العراقي أصدر أمر تكليف بالحضور بحق شذى حسن، بعد رصد محتوى مخالف للآداب العامة نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "الإجراءات جاءت ضمن متابعة لجنة المحتوى الهابط للمواد المنشورة إلكترونياً، واتخاذ التدابير القانونية".