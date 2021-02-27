لجنة التحقيق بأحداث الناصرية الدامية تصل إلى ذي قار

شفق نيوز/ أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم السبت، بتشكيل لجنة "عليا"، للتحقيق بالصدامات الدامية في الناصرية التي خلفت عشرات الضحايا والمصابين.

وقالت خلية الإعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي أمر بتشكيل لجنة عليا، برئاسة الفريق الركن باسم الطائي وعضوية عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني للتحقيق بالأحداث التي حصلت في مدينة الناصرية خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي ادت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية".

وأضاف أن "اللجنة وصلت مساء اليوم الى محافظة ذي قار وباشرت أعمالها فور وصولها".

وشهدت محافظات كربلاء وبابل وواسط والديوانية، تظاهرات تضامنية مع المحتجين في الناصرية الذين يواصلون احتجاجهم لليوم السادس على التوالي وسط صدامات دامية افضت إلى ٩ قتلى وعشرات الجرحى.

ودفعت تلك الأحداث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى استبدال محافظ ذي قار ناظم الوائلي برئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي الذي لاقى رفضا قاطعا من قبل محتجي الناصرية.

ولا تزال التظاهرات قائمة في الناصرية مركز احتجاج ذي قار، وسط صدامات ومناوشات بين المحتجين والأمن.