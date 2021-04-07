لجنة "ابو رغيف" تعتقل مسؤولاً حكومياً هو الثاني خلال يوم

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، يوم الاربعاء، بأن لجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف اعتقلت مسؤولاً حكومياً بتهمة فساد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة اعتقلت مدير عام الحديد والصلب عباس حيال، بسبب قضايا فساد.

وأضاف أن عملية الاعتقال تمت وفق مذكرة صادرة من القضاء العراقي.

وكانت اللجنة ذاتها اعتقلت مدير عام شركة الاسمنت العراقية علي صالح مهدي، بسبب قضايا فساد ايضاً.

وفي نهاية أغسطس/آب 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.