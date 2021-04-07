سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لجنة "ابو رغيف" تعتقل مسؤولاً حكومياً هو الثاني خلال يوم

Category: أمـن

Date: 2021-04-07T19:41:05+0000
لجنة "ابو رغيف" تعتقل مسؤولاً حكومياً هو الثاني خلال يوم

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، يوم الاربعاء، بأن لجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف اعتقلت مسؤولاً حكومياً بتهمة فساد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة اعتقلت مدير عام الحديد والصلب عباس حيال، بسبب قضايا فساد.

وأضاف أن عملية الاعتقال تمت وفق مذكرة صادرة من القضاء العراقي.

وكانت اللجنة ذاتها اعتقلت مدير عام شركة الاسمنت العراقية علي صالح مهدي، بسبب قضايا فساد ايضاً.

وفي نهاية أغسطس/آب 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.

related

السفارة العراقية في السويد تصدر توضيحا بشأن تهديدها بـ"حقيبة متفجرات"

Date: 2019-10-12 23:07:14
السفارة العراقية في السويد تصدر توضيحا بشأن تهديدها بـ"حقيبة متفجرات"

إصابة أكثر من 25 منتسباً أمنياً بطعنات سكاكين وحجارة قرب ساحة التحرير

Date: 2020-10-25 19:58:06
إصابة أكثر من 25 منتسباً أمنياً بطعنات سكاكين وحجارة قرب ساحة التحرير

انفجار على طريق مطار بغداد الدولي

Date: 2020-09-30 07:49:40
انفجار على طريق مطار بغداد الدولي

الحشد الشعبي يعلن وقوع قتلى وجرحى بـ"قصف امريكي" للواء 45

Date: 2019-12-29 19:21:25
الحشد الشعبي يعلن وقوع قتلى وجرحى بـ"قصف امريكي" للواء 45

الوحدات الكوردية تعلن مقتل الساعد الأيمن للبغدادي

Date: 2019-10-27 20:07:26
الوحدات الكوردية تعلن مقتل الساعد الأيمن للبغدادي

قتيلان و25 جريحا بصدامات بين متظاهرين وقوات امنية ببغداد

Date: 2019-11-27 16:05:32
قتيلان و25 جريحا بصدامات بين متظاهرين وقوات امنية ببغداد

قوة امنية تحرر أردنياً يعمل مديراً لشركة مرسيدس في العراق

Date: 2020-09-05 06:45:58
قوة امنية تحرر أردنياً يعمل مديراً لشركة مرسيدس في العراق

الثاني خلال ساعات.. انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-03-29 08:35:52
الثاني خلال ساعات.. انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق