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لجنة "ابو رغيف" تعتقل مسؤولاً استخباراتياً كبيراً

Category: أمـن

Date: 2021-05-04T09:09:54+0000
لجنة "ابو رغيف" تعتقل مسؤولاً استخباراتياً كبيراً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال مسؤول استخباراتي كبير في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية وبأمر رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق احمد ابو رغيف اعتقلت مدير شعبة استخبارات فوج طوارئ بغداد واودعته السجن لغرض التحقيق معه بقضايا فساد".

وفي نهاية أغسطس/آب 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.

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