لتأمين مراسم عاشوراء بديالى ..الحشد يتعقب بؤر داعش في خاصرة ساخنة

شفق نيوز/ اعلن الحشد الشعبي في ديالى يوم الخميس انطلاق عملية واسعة لتعقب عناصر داعش وتأمين مراسم عاشوراء في المناطق الساخنة شمال شرقي ديالى.

وقال مصدر في الحشد لوكالة شفق نيوز" ان الوية الحشد(1,4, 23 ,24 ,110) شنت عملية واسعة من محورين الاول شمال ضفاف نهر ديالى والثاني جنوب ضفاف النهر جنوبي ناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة بعد ورود معلومات بوجود عناصر داعش تخطط لاستهداف مراسيم عاشوراء.

واشار المصدر الى ان العمليات امتدت على ضفاف نهر ديالى وصولا الى اطراف بحيرة حمرين وان عمليات التمشيط مستمرة في أطراف جلولاء.

وتشن قوات الحشد عمليات امنية مستمرة لتعقب بؤر وخلايا داعش في المناطق والقصبات الساخنة في محيط ديالى واطرافها الحدودية.