"لتأمين جلسة منح الثقة"..  انتشار أمني مكثف وسط بغداد 

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الخميس، بانتشار القوات الأمنية بشكل مكثف في مناطق مركز العاصمة العراقية بغداد، وذلك لتأمين جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم، والمخصصة لعرض تشكيلة "المكلف" محمد السوداني الوزارية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أنه "لا يوجد أي قرار بدخول القطعات الأمنية إنذار (ج)، مشيرا الى وجود انتشار أمني كثيف وطبيعي ضمن مناطق ساحة التحرير وجسري الجمهورية والسنك، وكرادة مريم المؤدية الى المنطقة الخضراء".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة خاصة اليوم الخميس للتصويت على الكابينة الوزارية لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد مخاض عسير استمر لأكثر من عام منذ إعلان نتائج الانتخابات المبكرة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021.