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لتفادي "الهجمات الغادرة".. ديالى تمنع الصيد في حمرين

Category: أمـن

Date: 2022-01-17T15:37:39+0000
لتفادي "الهجمات الغادرة".. ديالى تمنع الصيد في حمرين

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي في ديالى اليوم الاثنين، عن قرار أمني وحكومي بمنع الصيد في المناطق المحيطة والقريبة من بحيرة حمرين لدواع وتحوطات أمنية.

وقال مدير ناحية السعدية احمد ثامر الزركوشي لوكالة شفق نيوز؛ انه قدم مذكرة رسمية لحكومة ديالى بمنع الصيد في مناطق بحيرة حمرين (55 كم شمال شرق بعقوبة) لحماية الصيادين من بؤر ومفارز داعش الغادرة والتي تتنقل في أطراف حمرين.

وبين الزركوشي؛ أن "المناطق المحاذية لبحيرة حمرين غير مؤمنة من بؤر داعش ولا زالت مصدر خطر على الصيادين، الى جانب جهل وعدم دراية الصيادين من خارج المحافظة للطبيعة الجغرافية المناطق الساخنة في المحافظة كما حدث لمسؤول جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني ومرافقيه والذين اختطفهم داعش قرب بحيرة حمرين واعدمهم فيما بعد". 

وأضاف أن "قرار منع الصيد في حمرين هو تحوط امني لتفادي هجمات وحوادث الغدر لعناصر داعش الإرهابي".

وتحوي اطراف بحيرة حمرين التابعة لناحية السعدية شمال شرقي ديالى بؤر ومفارز متنقلة لداعش لم يتم معالجتها حتى الان بسبب الفراغات الأمنية و الامتدادات الجغرافية الواسعة لمناطق حوض حمرين الساخنة.

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