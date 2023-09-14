لتعقيب معاملات.. استخبارات النجف تطيح بمنتحل صفة قائد عسكري كبير

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات في النجف، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على منتحل صفة قائد عسكري كبير أثناء تعقيب معاملات في إحدى دوائر المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها ألقت القبض على منتحل صفة "لواء" كان يتجول في مديرية جوازات النجف مرتدياً الرتبة العسكرية والغرض منها تعقيب معاملات المواطنين.

وبينت أن المتهم حاول الفرار من عناصر المفرزة المتواجدة في مديرية جوازات النجف لكن محاولته بائت بالفشل وتم إيداعه التوقيف وفق أحكام المادة 260 من قانون العقوبات العراقي، وإحالته للجهات المختصة.