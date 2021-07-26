لتعزيز الأمن.. الجيش والحشد يبدأن عملية واسعة في محافظة عراقية

شفق نيوز / انطلقت صباح يوم الاثنين، عملية أمنية مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي، لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا داعش في محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية أمنية انطلقت صباح اليوم ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، اشترك فيها لواء المغاوير ٢٣ بالحشد الشعبي ولواء ٨٨ بالحشد الشعبي ولواء ٩١ بالجيش العراقي، بالإضافة إلى فوج حماية النفط في المحافظة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة".

وأضافت الخلية، أن العملية تأتي لـ"تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، ولتطهير المناطق ضمن سلسلة جبال حمرين وحقول عجيل وعلاس ومكحول لغاية الحدود الفاصلة مع المقر المتقدم في كركوك".