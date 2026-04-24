لتحديد المسؤولين عن الخروقات.. الأمن العراقي يتحرى عن مسيّرات "مجهولة" في إقليم كوردستان

صرّح مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بأن السلطات العراقية شرعت بالتحقيق حول ما تداولته وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن معلومات تفيد بتعرض مواقع في إقليم كوردستان إلى قصف بطائرات مسيرة "مجهولة" خلال الساعات الـ48 الماضية.

وبهذا الصدد أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "تناول مثل هكذا أخبار يتطلب حذراً ودقةً في ظل الالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة ومن جميع الجهات".

وأوضح أن هذه الاستهدافات تتطلب تعاوناً مع الجهات المعنية الفنية المختصة لتقديم الادلة والمعلومات الدقيقة إن وجدت حول طبيعة ونوع الاستهداف والطائرات المسيرة المستخدمة، وإذا ما كانت تم التعامل معها فنيا أو استخباريا من خلال الحطام والأجزاء المتبقية من الطائرات المسيرة في حال إسقاطها".

وأكد أن الغرض من ذلك تحديد هوية الجهات المنفذة لهذه الخروقات، وتحميلها المسؤولية، داعياً السلطات الأمنية المعنية في الإقليم إلى تقديم المعلومات الخاصة بشأن تلك الهجمات إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.