لبحث أسباب هجوم "الدور".. العامري ويار الله في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين يوم الأحد، بوصول رئيس تحالف الفتح وزعيم منظمة بدر هادي العامري رفقة رئيس أركان الجيش إلى صلاح الدين على خلفية هجوم "الدور".

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن العامري ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الامير يار الله عقدا اجتماعا أمنيا في مقر عمليات صلاح الدين لبحث أسباب الهجوم الذي استهدف أحد مقار الحشد الشعبي لواء 22 في اطراف قضاء الدور شرقي صلاح الدين.

ولم يدلِ المصدر بأي تفاصيل اخرى.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، يوم السبت (23 كانون الثاني 2021) أن "مسلحي تنظيم داعش شنوا هجوماً مسلحاً على مقر اللواء 22 من الحشد الشعبي الواقع جنوب قضاء الدور شرقي تكريت".

وأضاف أن "11 مقاتلا في الحشد بينهم آمر الفوج الثالث أبو علياء الحسناوي قتلوا وأصيب 10 آخرون جراء الهجوم".

وأشار المصدر إلى أن "قوة من مغاوير الحشد والشرطة الاتحادية اشتبكت مع المهاجمين، وتمكنت من قتل 18 من مسلحي داعش وأجبرت الباقين على الهرب شرقاً".