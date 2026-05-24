‏لا قطع للطرق.. عمليات بغداد تقيد حركة الدراجات النارية والعربات في العيد

شفق نيوز- بغداد

أصدرت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الأحد، توجيهات ضمن الخطة الأمنية لعيد الأضحى تصدرها التأكيد على عدم قطع الطرق وتقييد حركة الدراجات النارية والعربات التي تجرها الخيول داخل العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة ترأس المؤتمر التنسيقي الموسع لمناقشة آخر الاستعدادات والاجراءات المتخذة وفق الخطة المرسومة لتأمين أيام وليالي عيد الأضحى بجوانبها الأمنية والخدمية، بحضور نائبي القائد لشؤون الدفاع والداخلية، ورئيس الأركان، وقادة الفرق، وشرطة الكرخ والرصافة، ومديري الأجهزة والوكالات الاستخبارية، وعدداً من ضباط هيئة الركن، تم خلاله مناقشة المهام والواجبات وسير تنفيذها.

وجرى التأكيد على الاستمرار بتنفيذ الواجبات والممارسات الأمنية للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ومتابعة الساحات "الكراجات" المخصصة لوقوف ومبيت العجلات خلال أيام العطلة الرسمية.

وتأمين الحماية للمواطنين والعتبات المقدسة ودور العبادة وكذلك الأماكن ‏العامة في (الأسواق والمولات والمطاعم والمتنزهات ومدن ألعاب الأطفال) ‏وجميع المواقع التي تشهد أقبال وتجمعات ومنها "المقابر وأماكن الدفن" ‏خلال أيام العيد والأيام التي تسبقه.

وأكد المؤتمر على تواجد القادة والآمرين بمستوياتهم كافة على رأس تشكيلاتهم وتهيئة وانفتاح المقرات المسيطرة لقيادة العمليات وذلك للإشراف المباشر على تطبيق الخطة ‏الأمنية ومعالجة الحالات الطارئة والمواقف الآنية بالتنسيق مع القطعات ‏الماسكة للأرض.

والتأكيد على عدم قطع أي طريق ومراعات الانسيابية العالية لسير المركبات والابتعاد عن خلق الزحامات المرورية.

وكذلك تدقيق إجراءات السلامة والأمان بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في أمانة بغداد ومراكز الدفاع المدني للأماكن الترفيهية التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وشدد المؤتمر على منع مرور الدراجات النارية بأنواعها كافة والعربات التي تجرها الخيول ‏في الأماكن المزدحمة والأسواق العامة وتدقيقها جيداً إذا وجبت الحاجة ‏لدخولها.

إلى جانب نشر وتوزيع دوريات النجدة وفرق الإطفاء وعجلات الإسعاف بالقرب من الأماكن ‏العامة والترفيهية لمعالجة الحالات الطارئة والفورية بالإضافة إلى تسير الدوريات داخل الأحياء السكنية.

والاعتماد على الجهد الفني (كاميرات المراقبة) والتقنيات الحديثة لمتابعة الأهداف الحيوية وعلى مدار الساعة.

بالإضافة إلى تخصيص الفرق الجوالة من أقسام الإعلام والتوجيه المعنوي بالتعاون مع تشكيلات دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية الحملات للتوعية والإرشاد ومكافحة الشائعات بغية توصيل رسائل الطمأنينة والمحبة والسلام للمواطنين.

والتعاون مع المواطنين ورصد الظواهر السلبية واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال نشر مفارز الشرطة المجتمعية لقيادات شرطة بغداد الكرخ والرصافة.

وأكد المؤتمر على الاتصال بالأرقام الساخنة أدناه والخاصة بوزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد لاستقبال أية شكوى أو الإخبار عن معلومات تخل بالأمن:

الرقم الساخن 911

07730009708

07834887408