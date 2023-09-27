لا علاقة لهما بالأمر.. إصابة اثنين بشجار مسلح شمالي ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بإصابة فتاة ورجل صادف مرورهما أثناء اندلاع شجار مسلح شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شجاراً مسلحاً استخدمت فيه أسلحة متوسطة اندلع في حي الزهور بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بين طرفين بسبب خلاف على قطعة أرض".

وبين المصدر، أن "طالبة مدرسة ورجلاً لا علاقة لهما بالمشاجرة صادف مرورهما في المنطقة أصيبا بالرصاص"، مشيراً إلى أن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وفتحت تحقيقاً بالحادث".