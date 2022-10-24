لا طريق إلى التحرير.. قوات الأمن تقطع أوصال بغداد عشية التظاهرات

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بقطع جسري السنك والجمهورية، والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير والمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوات الأمن أغلقت جسري السنك والجمهورية، وساحات التحرير والخلاني والطيران وغرناطة، وقطعت جميع الطرق المؤدية إلى التحرير بالكامل".

وأضاف المصدر، أن "توجيهاً صدر للقوات المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، بدخول حاملي الباجات فقط"، مؤكداً "إغلاق ساحة النسور باتجاه مجسر القادسية بالكامل، فضلاً عن نصب سيطرات عند باقي المجسرات، لخنق حالة السير".

وأشار إلى أن "قوات الأمن وضعت الكتل الكونكريتية على جانب واحد من جسر ملعب الشعب، وخلال الساعات القادمة سيكون الجسر خارج عن الخدمة بالكامل".

وأغلقت قوات الأمن في وقت سابق من اليوم، مدخل منطقة الشيخ عمر، وسط العاصمة بغداد، بالحواجز الكونكريتية، وطوقت محيط ساحة التحرير، بالتزامن مع ذكرى (25 تشرين الأول 2019)، واحتمال انطلاق تظاهرات جديدة صباح الثلاثاء.

وانطلقت تظاهرات لأنصار تشرين في الأول من الشهر الجاري في ساحتي التحرير والنسور في بغداد، أحيوا فيها الذكرى الثالثة "لانتفاضتهم"، ضد الطبقة السياسية الحالية.

وتوعد المتظاهرون الطبقة السياسية، بالعودة يوم (25) من الشهر والذي يصادف غداً الثلاثاء، لإحياء ذكرى اليوم ذاته قبل ثلاث سنوات والذي شهد احتجاجاً واسعاً على الوضع السياسي في البلاد.