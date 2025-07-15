لا خروق.. تطمينات أمنية من الحدود العراقية - السورية

شفق نيوز- الأنبار

أكد قائممقام قضاء القائم، غربي محافظة الأنبار، تركي محمد خلف، يوم الثلاثاء، أن الوضع الأمني داخل القضاء "جيد جداً ومستقر بالكامل"، نافياً وجود أي خروق أمنية داخله أو في المناطق المحيطة به.

وأشار خلف، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الإجراءات الأمنية متخذة بشكل دقيق من قبل الأجهزة المعنية، التي تعمل بانسجام وتعاون كبير مع المواطنين".

وبشأن الأوضاع على الحدود العراقية السورية، أوضح أن "الحدود مؤمّنة بشكل كامل، ولا توجد أي مؤشرات على خروق أو نشاطات تهدد الأمن"، رغم تصاعد وتيرة الأحداث الأمنية في الجانب السوري من الحدود".

وأضاف أن "الجهات الأمنية والإدارة المحلية تتابع الأوضاع بشكل مستمر، وتبقى على جهوزية عالية لأي طارئ، إلا أن الأمور تحت السيطرة ولا يوجد ما يدعو للقلق".

وأشار القائممقام، إلى أن قضاء القائم يتميز بـ"تماسك واضح بين مختلف مكوناته، بدءاً من الإدارة المحلية، مروراً بالأجهزة الأمنية، وصولاً إلى شيوخ العشائر"، لافتاً إلى أن هذا التكاتف يصب في خدمة القضاء وأهله، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في واحدة من أهم المناطق الحدودية في العراق".