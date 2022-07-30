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"لا تتفاعلوا مع هذه الأخبار".. شرطة النجف تنفي إسقاط طائرة مسيرة    

Category: أمـن

Date: 2022-07-30T05:57:10+0000
"لا تتفاعلوا مع هذه الأخبار".. شرطة النجف تنفي إسقاط طائرة مسيرة    

شفق نيوز/ نفت مديرية شرطة النجف، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إسقاط طائرة مسيرة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان صدر في ساعة متقدمة من الليل،  "لا تصدق أو تروج أو تتفاعل مع أي خبر أمني يتعلق بمحافظة النجف إطلاقا إلا من خلال الصفحة الرسمية لشرطة المحافظة تفاديا لتأثير الإشاعة المُهددة لأمن المجتمع والتي يطمح أصحاب الغايات البغيضة ترويجها فإلى ذلك اقتضى التنويه".

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت أنباء نسبتها إلى مديرية شرطة النجف حول إسقاط طائرة مسيرة كانت متجهة إلى منطقة الحنانة في المحافظة، كما تم نشر صورة قالوا إنها تعود للمسيرة التي تم إسقاطها.

 

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