لا انسحاب ولا إعادة انتشار.. الحشد الشعبي مستمر على الحدود العراقية السورية

شفق نيوز/ فنّد مسؤول عراقي، يوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة حول انسحاب فصائل الحشد الشعبي أو إعادة انتشارها بعيداً عن الحدود العراقية السورية، وتحديداً في محيط معبر القائم الحدودي، ضمن محافظة الأنبار.

وقال قائممقام قضاء القائم، تركي محمد خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "التواجد الأمني لفصائل الحشد الشعبي في المنطقة لم يشهد أي تغيير في المواقع أو المهام"، مؤكداً أن "الوضع مستقر، ولا توجد مؤشرات على تحركات غير اعتيادية".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير غير مؤكدة تحدثت عن انسحاب جزئي أو إعادة تموضع للفصائل في مناطق غرب الأنبار، وسط تكهنات بوجود تفاهمات أو ترتيبات أمنية جديدة في المناطق الحدودية.

وتُعد منطقة القائم من أبرز النقاط الاستراتيجية على الحدود العراقية مع سوريا، وتشهد تواجداً مشتركاً للقوات الأمنية العراقية وعدداً من فصائل الحشد الشعبي، نظراً لأهميتها في ضبط الحدود ومراقبة التحركات عبرها.