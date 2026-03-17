لا العامري ولا أبو آلاء.. هدف إيراني "عالي القيمة" وراء ضربة الجادرية

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر أمني، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل الضربة التي استهدفت منزلاً في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية بغداد فجر اليوم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستهداف طال منزلاً يقع في منطقة تضم العديد من منازل القيادات، بينهم رئيس منظمة بدر، هادي العامري، وأمين عام كتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، دون تسجيل أي استهداف مباشر لهم".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الهدف الرئيسي من العملية هو مسؤول الملف الاقتصادي الإيراني في العراق المعروف باسم (نصيري)، إلى جانب مسؤول ملف الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد".

وأشار المصدر إلى "عدم مقتل أو إصابة أي شخصية من القيادات العراقية جراء هذا الاستهداف"، مبيناً أن "الضربة كانت تستهدف مسؤول الملف الاقتصادي الإيراني في العراق".

إلا أن المصدر لم يؤكد حتى الآن مصير "نصيري"، سواء قُتل أو أصيب جراء الضربة، أو نجا منها.

يُذكر أن مصدراً أمنياً كان قد أفاد وكالة شفق نيوز، فجر اليوم الثلاثاء، بوقوع ستة قتلى وإصابتين جراء الاستهداف الصاروخي الذي طال منزلاً في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد.

وبحسب حديث المصدر في وقتها، فإن الحصيلة مرشحة للارتفاع، كما أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المنزل كان يضم عناصر من الفصائل المسلحة، بالإضافة إلى شخصيات إيرانية.