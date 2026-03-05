لاول مرة منذ بدء الحرب.. سقوط بقايا صاروخ في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، فجر اليوم الجمعة، بسقوط بقايا صاروخ في بغداد، وهو ما يحدث لأول مرة منذ بدء الحرب الأميركية الإيرانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بقايا صاروخ مجهول سقطت في إحدى الساحات في منطقة العامرية ببغداد".

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات تذكر.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.