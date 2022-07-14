سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

آلاف العجلات من الجنوب تتوجه صوب بغداد تلبية لدعوة الصدر ولا أوامر لاعلان حالة إنذار

Category: أمـن

Date: 2022-07-14T10:44:03+0000
آلاف العجلات من الجنوب تتوجه صوب بغداد تلبية لدعوة الصدر ولا أوامر لاعلان حالة إنذار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، ببدء آلاف العجلات من المحافظات الجنوبية بالتوجه صوب العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في أداء مراسم فريضة الصلاة الموحدة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية باشرت بتشديد الإجراءات ضمن محيط مدينة الصدر شرقي بغداد مع نشر مفارز الاستخبارات المدنية تحسبا من وقوع أي طارئ.

كما أشار إلى تفتيش الحافلات الداخلة والاشخاص، وتدقيق الهويات التعريفية في مداخل العاصمة

وذكر المصدر أيضا أنه لا توجد أية أوامر لغاية الآن بفرض حالة الانذار القصوى (ج) في صفوف القوات الامنية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا مطلع شهر تموز الجاري، إلى إقامة صلاة الجمعة الموحدة غدا في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، وهو التاريخ الذي أقيمت فيه أول صلاة جمعة موحدة في بغداد بدأها في حينها والده محمد محمد صادق الصدر الذي اغتاله النظام السابق مع اثنين من أبنائه.

related

قتيل وجريحان بانفجار داخل منزل بمدينة الصدر ببغداد

Date: 2022-05-30 06:31:38
قتيل وجريحان بانفجار داخل منزل بمدينة الصدر ببغداد

العثور على جثة شاب مرمية في "شيشان" بغداد

Date: 2022-05-30 08:27:39
العثور على جثة شاب مرمية في "شيشان" بغداد

اشتباكات مسلحة في مدينة الصدر ببغداد

Date: 2021-08-25 18:59:34
اشتباكات مسلحة في مدينة الصدر ببغداد

وقوع تبادل لإطلاق النار بين أصحاب محال تجاوز والجيش العراقي شرقي بغداد

Date: 2022-01-29 14:03:48
وقوع تبادل لإطلاق النار بين أصحاب محال تجاوز والجيش العراقي شرقي بغداد

بالفيديو.. اندلاع حريق "كبير" في مطعم بمدينة الصدر

Date: 2021-12-09 19:38:29
بالفيديو.. اندلاع حريق "كبير" في مطعم بمدينة الصدر

قتيل وجريح في تبادل لإطلاق النار بعملية سطو على منفذ لصرف الرواتب شرقي بغداد

Date: 2021-07-08 12:09:39
قتيل وجريح في تبادل لإطلاق النار بعملية سطو على منفذ لصرف الرواتب شرقي بغداد

بغداد.. شخص يردي شقيقته برصاصة في الرأس بعد محاولة اخر حرق والدته بمدفأة

Date: 2022-01-25 21:55:39
بغداد.. شخص يردي شقيقته برصاصة في الرأس بعد محاولة اخر حرق والدته بمدفأة

عصابة تجوب مناطق شرقي بغداد وتسطو على منافذ لتوزيع الرواتب ومحال للصيرفة

Date: 2021-07-09 11:58:50
عصابة تجوب مناطق شرقي بغداد وتسطو على منافذ لتوزيع الرواتب ومحال للصيرفة