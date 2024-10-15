لاستغلالهم الاحتفال بفوز المنتخب .. الأمن العراقي في نينوى يعتقل ممجدين للبعث

شفق نيوز/ افاد جهاز الامن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على 7 متهمين بتمجيد حزب البعث المحظور في محافظة نينوى.

وقال الجهاز في بيان اليوم إنه بعد استحصال الموافقات القضائية عمليات اعتقال شملت (7) متهمين على خلفية استغلالهم احتفالات وتجمع المواطنين بفوز المنتخب الوطني في المباراة التي جرت الأسبوع الماضي وذلك من خلال ترديدهم هتافات تمجد حزب البعث المحظور

وأوضح البيان أن عملية الاعتقال جاءت بعد متابعة ميدانية ورصد دقيق للتجمعات الجماهيرية لمنع اي حالة تهدد السلم المجتمعي

واشار البيان الى أنه تمت احالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم إستناداً لقانون حظر حزب البعث المحظور رقم (32) لسنة (2016) والمتضمن ملاحقة المروجين للنظام البائد والتمجيد له.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الرئيس الراحل وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.