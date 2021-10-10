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لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية . .. اعتقال العشرات بالعراق

Category: أمـن

Date: 2021-10-10T11:09:55+0000
لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية . .. اعتقال العشرات بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، يوم الاحد، القبض على 77 شخصا ارتكبوا مخالفات في محافظات عراقية عدة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز اللجنة الأمنية العليا للانتخابات القت القبض على 77 شخصاًً لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في محافظات بغداد ونينوى وديالى وكركوك والبصرة والانبار وصلاح الدين واربيل وواسط والديوانية".

واضافت، "قد تم إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية التي تم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى تمهيداًً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتابعت الخلية "يأتي اجراء اللجنة الأمنية العليا للانتخابات هذا في إطار الحرص على نزاهة الانتخابات وضمان عدم السماح بتعكير الأجواء الانتخابية التي اتسمت بالشفافية والديمقراطية المنبثقة عن حرية الناخب العراقي في اختيار من يمثله.

من جهته أفاد مصدر أمني، بالقاء القبض على امرأة توزع اموالاً على المقترعين لقاء انتخاب مرشح معين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية القت القبض على المدعوه ر.و ضمن منطقة الفضل تحمل مبالغ نقدية لتوزيعها على الناخبين والترويج لاحد المرشحين وتم اقتيادها الى مركز الشرطه باب الشيخ".

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