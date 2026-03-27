لارتباطهما بمالية "داعش".. بريطانيا تضيف عراقيين اثنين إلى قائمة عقوباتها

شفق نيوز- لندن

أعلنت بريطانيا، يوم الجمعة، إضافة رجلين عراقيين إلى قائمة العقوبات المعتمدة لديها، مشيرة إلى أنهما مسؤولان ماليان بارزان في تنظيم "داعش"، وساهما في إدارة موارد التنظيم المالية ودعم هيكله القيادي.

وذكر بيان حكومي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن كلاً من "سامي جاسم محمد جعتا الجبوري وعبد الحميد سليم إبراهيم بروكان الخاتوني، أُضيفا إلى قائمة العقوبات لتورطهما في إدارة أموال التنظيم".

واتهم بيان الحكومة البريطانية، سامي الجبوري، بأنه "كان يُساعد في إدارة الشؤون المالية لتنظيم داعش، وشارك في عدة عمليات إرهابية خلال فترة سيطرة التنظيم على مناطق معينة، كما شارك في تهريب المنتجات النفطية".

كما اتهم البيان، عبد الحميد الخاتوني، بالعمل كمسؤول مالي في تنظيم "داعش"، موضحاً أن كلاهما يخضع حالياً لتجميد الأصول وحظر الأسلحة وحظر السفر، وهما مدرجان في نظام الإشعارات الخاصة التابع للإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وجاء تصنيف الاسمين ضمن العقوبات المفروضة على تنظيمي "داعش" والقاعدة، بعد إشعار نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني وأظهر التصنيفين الجديدين.

وتعمد الحكومة البريطانية إلى إضافة أسماء المطلوبين والمشمولين بعقوباتها عبر موقعها الإلكتروني، حيث تصنف أي متهم أو مطلوب ضمن نظام العقوبات الخاص بالتنظيمين المتطرفين.