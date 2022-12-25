"لاخفاقه وكذبه" .. رئيس أركان الجيش العراقي يعاقب قائدا عسكريا

شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، بأن رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله معاقبة قائد عسكري جراء إخفاقه وكذبه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الفريق الركن يارالله قرر نقل المقدم الركن علي خميس سعيد امر الفوج الثالث لواء 51 فرقة مشاة 14 الى ضابط ركن الحركات الأركان العامة قيادة عمليات نينوى.

وأوضح المصدر أن سبب هذا القرار يعود لإخفاق هذا القائد العسكري وكذبه على القائد الأعلى منه مما ادى الى سقوط ضحايا من بين صفوف قوات الجيش العراقي قبل 4 أيام في هجوم ارهابي.

ووجه رئيس أركان الجيش بألا يُسند أي منصب للضابط المعاقب الذي تسلم المنصب بدلا منه المقدم الركن قتيبة فاضل.