كييف ترد على بغداد حول مزاعم اعتقال خلية قصف أوكرانية داخل العراق

شفق نيوز- كييف

ردت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم الثلاثاء، على ادعاءات أدلى بها مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، التي وصفتها "غير المستندة إلى أساس" حول اعتقال خلية أوكرانية تنفذ عمليات قصف من داخل العراق.

وأكدت الخارجية الأوكرانية، في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، عدم وجود "أي حقائق أو أدلة تدعم هذه الادعاءات"، وهو ما أقرّ به المسؤول العراقي نفسه خلال مقابلة مع قناة دجلة.

وأشارت إلى أن الجهات العراقية إلى أوكرانيا، لم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية، أي معلومات أو مخاوف ذات صلة، قبل إطلاق هذه التصريحات العلنية.

وتابعت الخارجية الأوكرانية: "لو كانت لهذه الادعاءات أي أسس، لكان من الطبيعي طرحها عبر القنوات الرسمية، إلا أن الجانب الأوكراني علم بهذه الاتهامات من خلال بث تلفزيوني مباشر".

وأضاف البيان أن أوكرانيا تعتبر من غير المقبول وغير المسؤول أن يقوم مسؤول رفيع في دولة صديقة بإطلاق مثل هذه التصريحات علناً من دون الاستناد إلى أدلة، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع مبادئ الاحترام المتبادل ويضر بالعلاقات الأوكرانية العراقية.

وجددت الوزارة تأكيدها أن "العراق يمثل شريكاً مهماً لأوكرانيا في منطقة الشرق الأوسط، وأن كييف لا تزال ملتزمة بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني بما يخدم مصالح البلدين".

ولفت البيان إلى أن هذه التصريحات تتماشى مع الروايات الدعائية الروسية الهادفة إلى تشويه سمعة أوكرانيا وتقويض علاقاتها مع دول الشرق الأوسط، مضيفاً أنه لا يمكن استبعاد أن تكون هذه الحادثة نتيجة تأثيرات إعلامية خارجية أو جزءاً من عملية معلوماتية ونفسية منسقة تستهدف زعزعة الشراكة بين أوكرانيا والعراق.

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية، الجهات الرسمية في العراق إلى التعامل بشكل مناسب مع نشر هذه الادعاءات التي وصفتها بأنها لا أساس لها، والعمل على منع استخدام مؤسسات الدولة في الترويج لمعلومات مضللة تخدم مصالح أطراف ثالثة وتضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، قد أعلن أمس الاثنين، عن إلقاء القبض على خلايا تعمل لصالح أوكرانيا داخل الأراضي العراقية ونفذت عدة عمليات قصف.

وقال العبودي في برنامج "حوار مع زينب ربيع" الذي يُبث عبر قناة "دجلة" الفضائية، وتابعته وكالة شفق نيوز: "لدينا خلية استخبارية مهمتها التحليل الاستخباري للمعلومات وقد توصلت إل أن هناك تدخل اوكراني في العراق".

وأضاف: "ألقينا القبض على مجموعات محدودة نفذت عمليات قصف داخل الأراضي العراقية واستهدفت عدداً من المنشآت، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بأنهم يعملون لصالح أوكرانيا"، ولم يحدد العبودي المنشآت التي تم قصفها من قبل هذه الجماعات، ولا إن كانت قد نفذت عمليات قصف خارج الحدود العراقية.

وشدد العبودي على أن ملف القصف داخل الأراضي العراقية "معقد ويحتاج إلى الكثير من التحقيق ليتسنى بعدها توجيه الاتهامات لهذا الطرف أو ذاك بالوقوف وراء عمليات القصف هذه".