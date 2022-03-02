"كيكة" عيد المعلم تشعل توتراً عشائرياً جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ذي قار جنوبي العراق، يوم الأربعاء، بان توتراً عشائرياً حصل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "خلافاً على كعكة بمناسبة عيد المعلم حصل بين طلبة إحدى المدارس في منطقة الخميسات شرقي مدينة الناصرية، أدى لحصول شجار بين عوائلهم خارج المدرسة بعد وصول الخبر اليهم".

وأضاف أن "الشجار تطور الى توتر عشائري بين الاطراف"، مشيراً إلى ان "الجهود المحلية في المنطقة ساهمت بتحييد الشجار وعدم تطوره لنزاع مسلح بين اطرافه".

وشهدت محافظة ذي قار منذ العام الماضي تصاعداً في النزاعات العشائرية انتهت بعضها بسقوط قتلى وجرحى فضلاً عن خسائر مادية، وهو ما يعد تطوراً خطيراً إذ أن ذي قار لا تصنف من ضمن المحافظات الساخنة عشائرياً على خلاف جارتيها الشرقية ميسان والجنوبية البصرة.